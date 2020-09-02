'Fenomen' Ronaldo Trabzonspor formasıyla!

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Stiven Plaza’nın futbol dünyasına kazandırılmasında büyük pay sahibi olan Brezilyalı Ronaldo, Ekvadorlu oyuncunun Trabzonspor'a transferi sırasında zorluk çıkarmamıştı.

İspanyol ekibi Real Vallodolid'in Başkanı olan 'Fenomen' lakaplı efsane oyuncu, bu transferin ardından oyuncusu Plaza’dan, Karadeniz devinin formasını istedi ve Trabzonspor’un yeni formasını imzalayarak bu hatıra formayı özel koleksiyonuna kaldırdı.

Ronaldo, Bordo-Mavili formayla verdiği pozla gündem oldu.

Ronaldo, Trabzonspor formasıyla işte bu pozu verdi.