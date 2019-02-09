Fenerbahçe’nin yükselişi Kayseri’de son buldu... Süper Lig’de çıktığı son 5 maçta kaybetmeyen, 3 beraberlik sonrası 2 haftadır üst üste kazanan Sarı- Lacivertliler, Soldado’nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalınca mağlup olmaktan kurtulamadı. Bu, aynı zamanda Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın Süper Lig’deki ilk yenilgisi oldu.

Ligin devre arasını 17. sırada tamamlayan Kanarya dün akşam kazansaydı, 10. sıraya kadar çıkıp önemli bir yükseliş yaşayacaktı. Ancak Kayserispor’un galibiyeti Sarı-Kırmızılı ekibi üst sıraya taşırken, Fenerbahçe’nin 12’den, 13. sıraya gerilemesine yol açtı.

İlk yarıda da mağlup etti

Kayserispor, ligin ilk yarısındaki maçta da Fenerbahçe’yi Kadıköy’de hem de 10 kişi kalmasına rağmen 3-2’lik skorla yenmeyi başarmıştı. Diğer taraftan Süper Lig’de üst üste Konyaspor ve Beşiktaş (d) ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, üst sıralara tırmanma hedefi doğrultusunda yeni bir seri yakalamanının hesapları içinde olacak.

Tolgay sınıfta kaldı

Sarı- Lacivertli ekibin iki yeni yıldızından Serdar Aziz, dün akşam ilk kez Fenerbahçe forması giyerken, Tolgay Arslan da ilk kez 11’de oynamanın heyecanını yaşadı. Ancak iki futbolcunun performansı da, Sarı- Lacivertli taraftarları tatmin etmedi. Özellikle Tolgay, oyun içinde oldukça etkisizdi. İlk yarıda gördüğü sarı kart, hakemlere itirazı ve sonunda 90 dakika bitiminde koridorda yine hakemlerle yaşadığı diyalog nedeniyle kırmızı kartla cezalandırılması büyük tepki çekti. Serdar Aziz ise hem iptal edilen hem de geçerli kabul edilen iki golde rakiplerine kafa vurdurarak ilk sınavında sınıfta kaldı.

Deplasmanda kabus sürüyor

Fenerbahçe bu sezon tam anlamıyla deplasman kâbusu yaşıyor. Sarı-Lacivertliler, geride kalan 11 dış saha mücadelesinde sadece Konya karşısında galibiyet elde etti. 4 beraberlik, 6 da yenilgi yaşayan Sarı Kanaryalar, Akhisar ve Erzurum’dan sonra ligin en kötü deplasman karnesine sahip takımı.

Kanarya'nın belalısı

Fenerbahçe’nin 2015-2016 sezonu başından bu yana, Süper Lig’de en fazla gol yediği rakibi, 14 golle Kayserispor oldu.











