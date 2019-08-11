Bu yaz gerçekleştirdiği önemli transferler ile EuroLeague’de son yıllarda olduğu gibi iddiasını korumayı başaran Fenerbahçe Beko’da yeni sezon öncesi kombine biletlerin satışına ilerleyen günlerde başlanacağı açıklandı. Kadrosunu Nando De Colo, Derrick Williams, Leo Westermann ve Berkay Candan ile güçlendiren Sarı- Lacivertliler’de kombine yenileme 16 Ağustos-1 Eylül, genel satışlar ise 6-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.