2015-16 sezonu başında Giuliano Terraneo’yu sportif direktörlüğe getiren sarı-lacivertli kulüp, yeniden yapılanma başlatmıştı.

Kaptan Emre ve Mert ile yollar ayrıldı

Bu yeniden yapılanma kapsamında sözleşmeleri biten Mert Günok ve Emre Belözoğlu ile yollar ayrılmış, yerlerine yeni transferler yapılmıştı.

Merih şans bulamadı

Aynı sezonun devamında Vitor Pereira yönetiminde altyapıdan A takıma çıkarılan Merih Demiral şans bulamamıştı.

Abdoulaye Ba transferiyle savunmada yer bulma şansı kalmayan Merih, sezon bitiminde sözleşmesini sonlandırıp, Portekiz’e gitmişti.

Merih, Juve'ye imza attı

Sarı-lacivertliler, aradan geçen 5 yılda tek bir kupa bile kazanamazken, Mert Günok, Merih ve Emre Belözoğlu üçlüsü A Milli Takım'ın değişilmezi oldu. Merih Demiral genç yaşında İtalyan devi Juventus'a imza atarak kariyerinin zirvesine çıktı.

(Milliyet)