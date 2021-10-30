Süper Lig 'in 11. haftasında Konyaspor 'a konuk olan Fenerbahçe , şok üstüne şok yaşadı. Maçın henüz başında 2-0 geriye düşen, 58. dakikada adale sakatlığı nedeniyle Luiz Gustavo'yu kaybeden Kanarya'ya bir kötü haber de Altay Bayındır'dan geldi.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçın 70. dakikasında Konyasporlu Serdar Gürler ile çarpışan Altay, acılar içerisinde yerde kaldı. Sağlık ekibi, sol omzundan sakatlanan 23 yaşındaki kaleciye hemen oyun alanında müdahale ederken kenara değişiklik işareti yapıldı.

Gözyaşları içerisinde oyundan çıkan Altay'ın yerine 72. dakikada Berke Özer girdi.

Yıldız file bekçisinin omuz kapsülünde zedelenme olması halinde birkaç hafta sahalardan uzak kalabileceği öngörülüyor. Net tespit çekilecek MR'ın ardından belli olacak.







