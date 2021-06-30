Fenerbahçe 'nin de gündeminde yer alan Fransız teknik direktörü Patrick Vieira, İngiltere Premier Lig'de görev almaya hazırlanıyor.

Fransız basınından L'Equipe'de yer alan habere göre Vieira sarı lacivertli kulübü reddetti ve Crystal Palace'ın başına geçiyor. 45 yaşındaki teknik adamın geçtiğimiz gün Londra ekibiyle 3 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi.

Son olarak 2018-2020 yılları arasında Nice'de görev yapan Patrick Vieira, Fransız kulübüyle çıktığı 89 maçta 35 galibiyet, 21 beraberlik ve 33 mağlubiyet elde etti.