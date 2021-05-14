Süper Lig’in 42’nci haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe havayolu ile Kayseri’ye geldi. Sarı lacivertli takımı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle az sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu ile fotoğraf çektirdi. Takım otobüsüne binen futbolcular ve teknik heyet otobüs ile kalacakları otele hareket etti.

İki takım arasındaki mücadele yarın saat 20.30'da başlayacak. (DHA)