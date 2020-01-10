Fenerbahçe’nin yeni transferi Simon Falette ortalığı karıştırdı. Alman ekibinde ilk yarıda sadece 1 maça çıkan Gineli savunmacının transferine gösterilen tepkiler, Sarı-Lacivertli kulübün sportif direktörü Damien Comolli’ye Twitter hesabı açtırdı! Fransız spor adamı sosyal medyada, transferle ilgisi olmadığını, Ali Koç’un sorumluluğunda gerçekleştiğini belirtti. Comolli, “Başkanımız Falette’in kiralık olarak takımımıza katkı sağlayacağını düşündüğü için bu transferin gerçekleşmesini istedi” dedi. Yabancıların imza törenlerine katılan Comolli’nin Falette’in geleceği belliyken apar topar Antalya’ya gitmesi dikkat çekti.

Ali Koç, Comolli ile görüşecek

Aracı olan Rogo menacerlik şirketiyle bağlantısı olduğu iddialarını da yalanlayan Comolli, “Falette için transfer görüşmesi yapmadım. Çıkar ilişkisi olduğunu iddia edenler için yasal haklarımı kullanacağım” diye yazdı. Açıklamayı izinsiz yaptığı kaydedilen Comolli’nin sözlerinin yönetimde rahatsızlık yarattığı, başkan Ali Koç’u da kızdırdığı öğrenildi. Krizin ilk kurbanının ise görevine son verilen Damien Comolli’nin yardımcısı Selinay Gürgenç olduğu iddia edildi. Başkan Ali Koç’un da Fransız sportif direktörle görüşeceği belirtildi. Bu toplantının ardından Damien Comolli ile yolların ayrılabileceği gelen haberler arasında.

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