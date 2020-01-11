Birkaç gün önce Twitter hesabı açarak Simon Falette transferi ve Rogon Menajerlik Şirketi iddialarına açıklık getiren Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin özellikle Falette'le ilgili sözleri, başkan Ali Koç'la aralarında sorun yaşandığı iddialarını güçlendirmişti.

Comolli'nin "Falette'yi ben değil, başkan aldı" şeklindeki açıklamasının bardağı taşıran son damla olduğu belirtildi. Başkan Koç önceki gece Comolli'yi, Antalya'dan İstanbul'a çağırdı. Dün de Fransız sportif direktörü uyardı. Ancak son yaşananlar iki aydır kulüpte bir kriz yaşandığını ortaya çıkardı.

Takvim'de yer alan habere göre aralık ayı başında Başkan Koç, Comolli ve Yanal'ın transfer zirvesi yaptığı ve toplantıda bazı kararlar aldığı ortaya çıktı.

COMOLLI'YE RAĞMEN FALETTE!

Bu kararlar sonrası Comolli'nin birisi Süper Lig'den olmak üzere 2 stoper ile anlaşmaya vardığı belirlendi. Ancak Başkan Koç'un bu gelişmelerin aksine bir anda Falette transferini istediği belirlendi.

Gustavo'nun transferi sırasında Rogon menajerlik şirketinden çok memnun kalan Koç'un Rogon'un önerdiği Falette'ye onay vermesi Comolli ile Koç arasındaki dostluğu zedeledi.

MURİÇ'E GELEN TEKLİFİ REDDETTİ

Aralık ayında bir de Vedat Muriç krizinin yaşandığı ortaya çıktı. Comolli'nin İtalya'dan gelen 15 milyon Euro'luk teklifi yönetime sormadan geri çevirdiği ve Koç'un bunu duyunca çok sinirlendiği ifade edildi. Comolli'nin Rogon iddialarını yanıtlamak için Twitter hesabı açması ise bardağı taşırdı. Ali Koç önce bunu engellemeyen Comolli'nin asistanı Selinay Gürgenç'i görevden aldı. Ayrıca başkanın, tazminat ödememek için Comolli'nin istifasını beklediği ifade ediliyor.











