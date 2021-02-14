Fenerbahçe'yi Karagümrük karşısında yine Altay Bayındır kurtardı
Süper Lig'de Fenerbahçe, Karagümrük karşısında kritik bir galibiyet alıp, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, özellikle ikinci yarıdaki performansıyla 3 puanı getiren isimlerin başında Altay Bayındır geldi.
Bu sezon birçok mücadelede önemli kurtarışlara imzasını atan, son olarak deplasmanda 2-1 kazanılan Hatay maçında 6 şutun 5'inde gole izin vermeyen Altay, dün akşam da inanılmaz kurtarışlar yaptı. İlk olarak dakikalar henüz 13'ü gösterdiğinde Kanarya'dan, ev sahibi takıma kiralık olarak giden Kemal Ademi'nin vuruşunda Altay, topu kornere tokatladı. Bunun dışında ilk yarı kalesine fazla top gelmeyen 22 yaşındaki oyuncu, ikinci devrede yine görev başına geçti.
Aykut'un serisi bitti
57'de Alassane Ndao'nun kale önündeki vuruşunda ayaklarıyla topu çıkaran tecrübeli file bekçisi, 1 dakika sonra Biglia'nın ortasında Thiam'ın ters kafa vuruşunda da gole izin vermedi! 72'de de üst üste kalesine biri kornerden, biri yandan gelen iki ortada topu uzaklaştıran Altay, takımına hayat verdi. Karagümrük'te ise Altay gibi başarılı bir maç çıkaran Aykut Özer'in 3 maçlık gol yememe serisi ise yediği 2 golle sona erdi.