Bu sezon birçok mücadelede önemli kurtarışlara imzasını atan, son olarak deplasmanda 2-1 kazanılan Hatay maçında 6 şutun 5'inde gole izin vermeyen Altay, dün akşam da inanılmaz kurtarışlar yaptı. İlk olarak dakikalar henüz 13'ü gösterdiğinde Kanarya'dan, ev sahibi takıma kiralık olarak giden Kemal Ademi'nin vuruşunda Altay, topu kornere tokatladı. Bunun dışında ilk yarı kalesine fazla top gelmeyen 22 yaşındaki oyuncu, ikinci devrede yine görev başına geçti.

Aykut'un serisi bitti

57'de Alassane Ndao'nun kale önündeki vuruşunda ayaklarıyla topu çıkaran tecrübeli file bekçisi, 1 dakika sonra Biglia'nın ortasında Thiam'ın ters kafa vuruşunda da gole izin vermedi! 72'de de üst üste kalesine biri kornerden, biri yandan gelen iki ortada topu uzaklaştıran Altay, takımına hayat verdi. Karagümrük'te ise Altay gibi başarılı bir maç çıkaran Aykut Özer'in 3 maçlık gol yememe serisi ise yediği 2 golle sona erdi.





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