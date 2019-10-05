Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Çok önemli galibiyet kazandık. Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-0 yenmek muhteşem, muazzam bir şey" dedi.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7'nci haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmenin mutluluğunu yaşıyor. Karşılaşmanın ardından Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Fikret Öztürk galibiyet coşkusunu futbolcularla doyasıya yaşayıp, onları tebrik etti.

"3 PUAN ALMAK ZOR VE BÜYÜK BAŞARI"

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Kasımpaşa karşılaşmasında istenmeyen sonucun ardından Malatya karşısında alınan galibiyetin takıma moral verdiğini söyledi. Antalyaspor'un iyi bir takım olduğunu anlatan Süğlün, "Teknik direktörümüz, futbolcularımız çok iyi. Hafta içi iyi çalıştık. Fenerbahçe maçında iyi oynayacağımızı biliyorduk. Fenerbahçe maçında, Fenerbahçe stadında 3 puan almak zor ve büyük başarıdır" diye konuştu.

'FENERBAHÇE İLE AYNI PUANDAYIZ'

Galibiyet sonrası ligde Fenerbahçe ile aynı puana ulaştıklarına değinen Süğlün, şöyle konuştu:

"Takımımızla gurur duyuyorum. Tüm oyuncularımızı, teknik heyeti galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Kazanılan galibiyet puan açısından çok önemli. Fenerbahçe ile aynı puandayız. Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1-0 yenmek muhteşem, muazzam bir şey."

BÜLEN KORKMAZ'A DESTEK VE GÜVEN

Taraftarın iki hafta önce teknik direktör Bülent Korkmaz'a yönelik tepkisi hakkında ise Süğlün, "Taraftarımız hem yönetime hem teknik heyete güvensin. Teknik heyetle uzun dönem anlaşmamız var. Yönetim olarak kısa dönem için planlama yapmıyoruz. Bülent hocanın kariyerini, takımdaki geleceğini tek maçla değerlendirmek söz konusu olamaz" dedi.

FOTOĞRAFLI