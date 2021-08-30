Süper Lig 'de bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe , yeni hocası Vitor Pereira yönetiminde çıktığı 5. resmi maçından da galibiyetle ayrıldı. Avrupa Ligi'nde Helsinki'yi yenerek gruplara kalan Sarı-Lacivertliler, ligde Adana Demir ve Antalya galibiyetlerinin ardından bu kez de Altay'ı 2-0 mağlup etti. Böylece Pereira'nın takımı, 2009-10'da Daum yönetiminde ligde ilk 3 maçta 3 galibiyet başarısını tekrarladı. İzmir deplasmanında zaferin gelmesinde ise başrolü Ferdi Kadıoğlu oynadı. Kanarya, 1983/84'ten bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunun ilk üç maçını gol yemeden galip tamamladı.

Kendisi adına bir ilk...

Geçen sezon forma şansı bulamayan ve Portekiz hocayla birlikte 11'in değişmezleri arasına giren 21 yaşındaki oyuncu, 51'de Cebrail'den kayarak topu aldı ve sol çaprazda ceza sahası dışından harika bir gol attı. 55'te de Valencia'nın golünde asisti yapan genç yıldız, maça damgasını vurdu. Böylece Ferdi, ilk kez 1 lig maçında hem gol hem asist katkısı yaparken, Kanarya kariyerindeki 52. lig sınavında toplamda 6 gol ve 7 asiste ulaştı.

‘Pereira'ya teşekkürler’

Maçın ardından Ferdi, "Gol attığım için mutluyum. Hocamız Pereira'ya teşekkür ederim. Genç oyunculara güveniyor ve daha iyi olmamız için yardım ediyor. Golümü ve asistimi, hocamıza armağan ediyorum" dedi.

Aslıhan Çil