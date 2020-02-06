Fenerbahçe'yi deviren Eczacıbaşı VitrA liderliği garantiledi
CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun Türk derbisinde kazanan Eczacıbaşı VitrA oldu. Liderlik mücadelesinde Lacivert-Beyazlılar, ilk maçta olduğu gibi deplasmanda da Fenerbahçe’yi 3-2 devirdi, çeyrek finali garantiledi. Kanarya’nın işi ise son maça kaldı.
CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Eczacıbaşı, Fenerbahçe’yi 3-2 devirdi, grup liderliğini ve çeyrek finali garantiledi. Fenerbahçe oyuna iyi başladı, Kelsey’in smaçları ve pasör Naz’ın plaseleri ile 20-17 öne geçti . Ama Eczacıbaşı Boskovic ve Pereira’nın sayılarıyla seti 25-22 kazanıp durumu 1-0 yaptı. Jordan ve Bahar’ın sayılarına karşılık Eczacıbaşı’nda manşet hataları arttı, hücumları da dışarı yapınca Sarı-Lacivertliler 15-7 öne geçtiği ikinci seti 25-16 alıp 1-1 beraberliği sağladı.
Üçüncü sette Eda’nın smaç ve bloklarıyla Fenerbahçe 22-19 öne geçse de seti 26-24 alan Eczacıbaşı oldu. İyi savunma yapan Fenerbahçe dördüncü seti 25-20 alıp karşılaşmayı 2-2’ye getirdi. Son seti de 15-10 kazanan ilk maçtaki skorla Fenerbahçe’yi bir kez daha devirdi: 3-2.
Hedefsiz Salo ile karşılaşacak
Grup lideri 5 takımın yanısıra en iyi 3, ikincinin çeyrek final bileti alacağı organizasyonda Fenerbahçe son 8 şansını, 18 Şubat’ta evinde Finlandiya ekibi LP Salo ile oynayacağı maça bıraktı. Temsilcimiz rakibini deplasmanda 3-0 yenmişti.
SALON: İstanbul Burhan Felek Voleybol Salonu
HAKEMLER: Mario Bernaola, Evgeny Makshanov
FENERBAHÇE OPET: Fatma, Eda, Naz, Robinson, Bahar, Jordan, Aylin (L), Melis
ECZACIBAŞI VİTRA: Natalia, Yasemin, Boskovic, Hande, Beyza, Lloyd, Simge (L), Merve, Ergül, Newcombe, Gamze
SETLER: 22-25, 25-16, 24-26, 25-20, 10-15
SÜRE: 123 dakika (27, 23, 31, 27, 15)