CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Eczacıbaşı, Fenerbahçe’yi 3-2 devirdi, grup liderliğini ve çeyrek finali garantiledi. Fenerbahçe oyuna iyi başladı, Kelsey’in smaçları ve pasör Naz’ın plaseleri ile 20-17 öne geçti . Ama Eczacıbaşı Boskovic ve Pereira’nın sayılarıyla seti 25-22 kazanıp durumu 1-0 yaptı. Jordan ve Bahar’ın sayılarına karşılık Eczacıbaşı’nda manşet hataları arttı, hücumları da dışarı yapınca Sarı-Lacivertliler 15-7 öne geçtiği ikinci seti 25-16 alıp 1-1 beraberliği sağladı.

Üçüncü sette Eda’nın smaç ve bloklarıyla Fenerbahçe 22-19 öne geçse de seti 26-24 alan Eczacıbaşı oldu. İyi savunma yapan Fenerbahçe dördüncü seti 25-20 alıp karşılaşmayı 2-2’ye getirdi. Son seti de 15-10 kazanan ilk maçtaki skorla Fenerbahçe’yi bir kez daha devirdi: 3-2.

Hedefsiz Salo ile karşılaşacak

Grup lideri 5 takımın yanısıra en iyi 3, ikincinin çeyrek final bileti alacağı organizasyonda Fenerbahçe son 8 şansını, 18 Şubat’ta evinde Finlandiya ekibi LP Salo ile oynayacağı maça bıraktı. Temsilcimiz rakibini deplasmanda 3-0 yenmişti.

SALON: İstanbul Burhan Felek Voleybol Salonu

HAKEMLER: Mario Bernaola, Evgeny Makshanov

FENERBAHÇE OPET: Fatma, Eda, Naz, Robinson, Bahar, Jordan, Aylin (L), Melis

ECZACIBAŞI VİTRA: Natalia, Yasemin, Boskovic, Hande, Beyza, Lloyd, Simge (L), Merve, Ergül, Newcombe, Gamze

SETLER: 22-25, 25-16, 24-26, 25-20, 10-15

SÜRE: 123 dakika (27, 23, 31, 27, 15)