Sivasspor’da 10 sene sonra yakalanan şampiyonluk havası, Fenerbahçe maçında da devam etti. Kırmızı-Beyazlılar, zirve takipçisi rakibini müthiş futbol ve 3 şık golle devirdi. Kulüp tarihindeki en uzun galibiyet serisini yakalayıp, 7’de 7 yapan Rıza Çalımbay’ın ekibi, tam anlamıyla tarih yazıyor. Kırmızı-Beyazlılar, özellikle iç sahadaki başarılı görüntüsüyle parmak ısırtıyor. Evinde bu sezon bileği hiç bükülmeyen Sivasspor, art arda Sivas’ta çıktığı 6 maçı kazandı. İlk haftada Beşiktaş’ı yıkan Yiğidolar, arada sadece Gaziantep ile berabere kaldı.

Bir tek Galatasaray

Yeni 4 Eylül Stadı’ndaki 8 maçta tam 22 puanı hanesine yazdıran Rıza Çalımbay ve öğrencileri, özellikle büyük takımlara karşı yaptığı meydan okumayla dikkat çekiyor. Beşiktaş’ı 3-0, Trabzonspor’u 2-1 yenen Yiğido, yine evinde Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti. Sivasspor, 8. haftada ise deplasmanda Galatasaray’ı elinden kaçırmış, yarım devre 10 kişi oynadığı 3-2’ye getirip, beraberliğin eşiğinden dönmüştü.

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