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Fenerbahçe'yi bu kez Vedat Muriç de kurtaramadı

Fenerbahçe, ligde Vedat Muriç’in gol attığı 10 maçı kazanmıştı. Kosovalı’nın serisi, Antalya’da son buldu. Bu kez Muriç de takımını kurtaramadı

02 Mart 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'yi bu kez Vedat Muriç de kurtaramadı

Sarı-Lacivertliler’de sezonun en flaş ismi Vedat Muriç oldu. Kosovalı’nın performansı takımı öyle etkiledi ki onun gol attığı 10 lig maçı da kazanıldı. Muriç’in boş geçtiği 13 karşılaşmada ise sadece Rizespor karşısında 3 puan alındı. Fenerbahçe, Antalya maçı öncesi ligde son 4 mücadeleyi de kazanamazken, bunda Muriç’in formunun dibe vurmasının büyük etkisi oldu.

25 yaşındaki golcü, suskunluğunu Antalya’da bozdu. Yıldız forvet attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Ancak bu kez Kosovalı oyuncunun ağları sarsması da Sarı- Lacivertliler’e galibiyeti getirmek için yeterli olmadı. Fenerbahçe bu sezon ligde ilk kez Vedat Muriç’in gol sevinci yaşadığı bir karşılaşmada puan kaybetti.

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