Sarı-Lacivertliler’de sezonun en flaş ismi Vedat Muriç oldu. Kosovalı’nın performansı takımı öyle etkiledi ki onun gol attığı 10 lig maçı da kazanıldı. Muriç’in boş geçtiği 13 karşılaşmada ise sadece Rizespor karşısında 3 puan alındı. Fenerbahçe, Antalya maçı öncesi ligde son 4 mücadeleyi de kazanamazken, bunda Muriç’in formunun dibe vurmasının büyük etkisi oldu.

25 yaşındaki golcü, suskunluğunu Antalya’da bozdu. Yıldız forvet attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Ancak bu kez Kosovalı oyuncunun ağları sarsması da Sarı- Lacivertliler’e galibiyeti getirmek için yeterli olmadı. Fenerbahçe bu sezon ligde ilk kez Vedat Muriç’in gol sevinci yaşadığı bir karşılaşmada puan kaybetti.



