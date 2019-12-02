6 Aralık Cuma 20.30 - Gençlerbirliği

Ligde ilk yarıda kalan maçlara bakıldığında, kağıt üzerinde en kolayı Gençlerbirliği mücadelesi görünüyor. Ancak Başkent ekibi de Hamza Hamzaoğlu’nun göreve gelmesinin ardından çıkışa geçti. 4 maçta 8 puan toplayan Gençlerbirliği, son olarak Yeni Malatya ile 3-3 berabere kaldı. Mücadelenin Kadıköy’de oynanacak olması, Fenerbahçe için avantaj. Hasan Ali’nin sakatlığı ise bu maçta yine kadroda taşları yerinden oynatacak.

15 Aralık Pazar 16.30 - Sivasspor

Lider Sivasspor, ortaya koyduğu müthiş futbol ve aldığı gollü galibiyetlerle sezona damgasını vurdu. Yiğido, evinde ise çok daha iyi. 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan Kırmızı-Beyazlılar, sahasında 15 gol atıp sadece 4 gol yedi. Rakip zaten güçlü ama Fenerbahçe sadece Sivasspor’la da mücadele etmeyecek. Bu sezon ilk kez gündüz maçına çıkacak olan Kanarya’yı 0 derecelik sıcaklık ve karlı bir hava da bekliyor!

22 Aralık Pazar 19.00 - Beşiktaş

Takımların form durumları ne olursa olsun, derbiler her zaman farklı bir atmosferde oynanıyor. Yine de bu karşılaşma 6 hafta önce olsaydı, çok kötü bir dönemden geçen Beşiktaş karşısında Sarı-Lacivertliler çok daha iddialı bir şekilde sahaya çıkacaktı. Ancak işler değişti. Siyah-Beyazlılar toparlandı ve hızla üst sıralara tırmandı. Sivas deplasmanı dönüşünde Beşiktaş’la karşı karşıya gelmek, çok da istenecek bir fikstür değil...

29 Aralık Pazar 19.00 - Çaykur Rizespor

Fenerbahçe, Kadıköy’de Gaziantep maçıyla başladığı sezonun ilk yarısını Çaykur Rizespor deplasmanında noktalayacak. Neredeyse 1 ay sonra oynanacak bir karşılaşma için öngörüe bulunmak kolay değil. Rizespor şu an için ligin en istikrarsız takımlarından biri konumunda. Ancak ligin dibinde yer alan Kayserispor’a ilk galibiyetini aldıran Fenerbahçe için bu sezon en azından yeni transferler gelene kadar kolay deplasman yok gibi.