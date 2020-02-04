Fenerbahçe sezonun 21.hafta maçında Aytemiz Alanyaspor ile mücadele edecek. Sıralamada bir üst basamakta bulunan Alanyaspor karşısında galibiyet parolası ile çıkacak Fenerbahçe, ligin zirvesinde mücadele eden ilk altı takım arasında galibiyet almakta zorlanıyor. Top 6 olarak adlandırılan rakipleri içinde Fenerbahçe sadece Başakşehir'i yenebildi.

İLK 6 arasında MİNİ PUAN DURUMU





Fenerbahçe'nin ilk 6 takımlarına karşı maçları

Sivasspor 1-3, 32.hf

Trabzonspor 1-1, 1-2

Başakşehir 2-1, 2-0

Galatasaray 0-0, 23.hf

Alanyaspor 1-3, 21.hf





İç saha avantajını kullanmaya çalışacak

Fenerbahçe ilk 6 sıra içinde bulunan takımlardan Sivasspor, Galatasaray ve Alanyaspor ile sahasında karşılaşacak. Ersun Yanal'ın ekibinin şampiyonluk yolunda en kritik maçları da bu karşılaşmalarda olacak. Alanyaspor'un ilk 6 sıra takımlarına karşı tek galibiyetini de Fenerbahçe karşısında 3-1'lik skorla aldığını belirtmek gerekiyor.

Fenerbahçe adeta "6 puanlık" maçlardan olan Başakşehir maçını kazanırken geçen hafta Trabzonspor maçını kaybetti. Fenerbahçe bu takımlara karşı kalan üç maçı galip bitirmesi farklı noktaya, kazanaması ise farklı bir noktaya götürebilir ve zirveden uzaklaşma tehlikesi ile karşı karşıya bırakabilir.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru











