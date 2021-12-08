Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 14. hafta maçında deplasmanda Rus ekibi Zenit St Petersburg ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de iki önemli eksik bulunuyor.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, bir süredir tedavisi devam eden Danilo Barthel'in yine forma giyemeyeceği belirtilirken son idmanda dizine darbe alan Marial Shayok'un da Zenit maçı kafilesinde yer almayacağı ifade edildi.

Zenit St Petersburg - Fenerbahçe Beko mücadelesi, yarın (9 Aralık Perşembe) günü TSİ 20:00'da Sibur Arena'da oynanacak.