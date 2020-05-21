Transfer gündemi heyecanı Fanatik'te başlıyor. Transfer Haberleri 2020 programını Fanatik'ten takip edebilirsiniz! Fenerbahçe'nin istediği yıldız stoper kim? Emre Kılınç savaşına hangi Avrupa takımı dahil oldu? Galatasaray'ın transfer politikası nasıl olacak? Hepsi ve daha fazlası bu videoda!

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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig takımlarının haberleri ile futbol okuyucu/izleyicilerine içerikler sunan Fanatik youtube hesabı; 1. lig, 2. lig, alt ligler, Euroleague ve NBA için de kullanıcıları ile buluşuyor.



