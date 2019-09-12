Teknik Direktör Ersun Yanal, kafasındaki orta saha kurgusunu Alanyaspor maçıyla resmen hayata geçiriyor. Luiz Gustavo’yu çok isteyen Yanal, Brezilyalı futbolcuyu ilk kez Alanyaspor deplasmanında kullanacak.

Tecrübeli çalıştırıcı, Emre Belözoğlu-Gustavo-Kruse üçlüsünden oluşan bir yapı hedefliyor. Emre’nin sakatlık riskini göz önünde bulunduran Ersun Yanal, Ozan Tufan’a forma vermeyi düşünüyor. Emre’nin sağlıklı olması halinde ise forma tecrübeli kaptanda kalacak.

(Milliyet)

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