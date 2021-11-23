Fenerbahçe Kulübü ile Gossef arasında voleybol takımlarını kapsayan sponsorluk anlaşması yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Fenerbahçe ile ünlü mücevher markası Gossef arasında yapılan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı forma sponsorluğu anlaşmasının imza töreni, 24 Kasım Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlenecektir.

Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt ve Gossef firmasının kurucusu Gökçe Şefren Akdere ile Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar ve oyuncusu Arina Fedorovtseva’nın katılımıyla düzenlenecek imza töreni saat 14.00’da basına açık olarak gerçekleştirilecektir.

Kamuoyunun ve değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü