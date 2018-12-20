Fenerbahçe Kulübü, Hasbro firmasıyla marka ortaklığı anlaşması yaptı. Yapılan anlaşmayla ilgili basın lansmanı, Ülker Stadı Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleştirildi. Lansmana, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komşuoğlu ve sarı-lacivertli yöneticiler ile Hasbro Türkiye Ülke Müdürü Aslı Çetkin katıldı.

Fenerbahçe logosu ile Transformers ve My Little Pony karakterlerini bir araya getirerek oluşturulan koleksiyon, "Maceraya takım ruhuyla ortak ol." sloganıyla Fenerium mağazalarında sarı-lacivertli taraftarlarla buluşturulacak.

Yönetici Acar Sertaç Komsuoğlu, “Fenerbahçe, Türkiye’nin en önemli sivil toplum örgütü. Bir çocuk ortalama 4 yaşında bir takıma ilgi duymaya başlıyor. Fenerbahçe sevgisini o yaşlardan itibaren yaymak için adımlar atıyoruz. Hasbro, beklentilerimizle çok örtüşen bir firma” diye konuştu.