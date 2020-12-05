Enner Valencia, Milli maç için gittiği ülkesinde koronavirüs testi pozitif çıkınca İstanbul’a dönememişti. Ekvador’da karantina altında kalan yıldız futbolcu, son yapılan testi negatif sonuç verince ilk fırsatta Türkiye’ye gelmişti. Valancia’ya burada yapılan test de negatif çıkınca, önceki gün idmana katılmış ve kendisi için hazırlanan özel programı uygulamıştı. Enner Valencia, dün takıma katıldı. Tecrübeli oyuncu, antrenmanın tamamında arkadaşlarıyla çalıştı. Valencia’nın idmanı sıkıntı yaşamadan tamamlaması, son dönemde sakatlık haberleri nedeniyle morali bozulan Erol Bulut’un yüzünü güldürdü.

Testlerin tamamı negatif

Başarılı teknik adam, Valencia’yı Denizli maçının kafilesine dahil edecek. Mücadeleye ilk 11’de mi yoksa kulübede mi başlayacağı muhtemelen maç saatinde netleşecek. Öte yandan maçtan önce yapılan rutin Kovid-19 testlerinin sonuçları belli oldu. Sarı-Lacivertliler’de pozitif çıkan hiçbir ismin olmadığı bilgisi verildi.