Fenerbahçe’de son dönemde yaşanan sakatlıklar takımın üzerine kâbus gibi çöktü. Sosa, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Samatta, Harun Tekin, Ferdi Kadıoğlu... Sakatlıklar yetmiyormuş gibi bir de Ekvador Milli Takımı’na giden Enner Valencia’nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Peş peşe gelen kötü haberler herkesin canını sıktı. Ancak dünkü antrenmanda, sonunda yüzleri güldüren gelişmeler yaşandı. Jose Sosa, Mbwana Samatta ve Serdar Aziz’in yapılan son kontrollerinde tamamen iyileştikleri belirlendi.

Başkent’te sahadalar

Üç yıldız da antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Sosa, Samatta ve Serdar’ın herhangi bir sıkıntı yaşamadan idmanı bitirmesi, teknik ekibe rahat bir nefes aldırdı. Bu oyuncuların cumartesi günkü Gençlerbirliği maçında, Erol Bulut’un şans vermesi halinde ilk 11’de görev yapabilecekleri belirtildi.

Perotti&Sinan ayrı çalıştı

Sarı-Lacivertliler’de sakatlığı bulunan Gökhan Gönül’ün tedavisine devam edildi. Kırılan elmacık kemiği nedeniyle operasyon geçiren Harun Tekin ise hastaneden taburcu oldu. Dünkü antrenmanda ağrıları bulunan Diego Perotti ve Sinan Gümüş ise takımdan ayrı, kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı. Bu futbolcuların ciddi bir sorunları olmadığı, tedbir amaçlı olarak bu yöntemin tercih edildiği öğrenildi. Perotti ve Sinan’ın Gençlerbirliği maçının kadrosunda yer almaları bekleniyor.

Mert Hakan’a yer aranıyor

Yıldız futbolcu, geride kalan 8 haftada ilk 11’de hiç şans bulamamıştı. Erol Bulut, Karagümrük ile oynanan hazırlık maçındaki müthiş performansı sonrası öğrencisine ilk 11’de fırsat vermek istiyor. Mert Hakan’a kadroda yer aranıyor! Sosa’nın sakatlığını atlatması sonrası Arjantinli’nin yerine oynama şansı kalmayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için şu anda en önemli fırsat, Enner Valencia’nın yokluğu. Erol Bulut, genelde bir tarafta kanat özelliği olan (Sağda Valencia) oyuncu kullanırken, diğer tarafta orta saha özellikli (Solda Pelkas) bir oyuncu tercih ediyor. Başarılı teknik adam Gençlerbirliği karşısında bu kez sağda Mert Hakan’ı, solda ise Perotti’yi oynatabilir.











