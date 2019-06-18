Sarı-lacivertli takımın hedefinde Medipol Başakşehir’in üç önemli ismi var. Mert, İrfan Can ve Mahmut için resmi teklifini yapan yönetim istediği neticeyi henüz alamadı. Özellikle Mahmut ve İrfan, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın olmazsa olmazı.

Ancak Başakşehir Kulübü, teknik direktörü Okan Buruk’tan gelen rapor doğrultusunda bu isimleri satmama kararı aldı. Bunun sebebi ise kulübün Şampiyonlar Ligi’nde oynama ihtimali. Buruk, gruplara kalma ihtimali sebebiyle eleme maçlarına en güçlü kadro ile çıkmak istiyor. Bu nedenle hiçbir oyuncunun satışına onay vermiyor. İstanbul ekibinin Şampiyonlar Ligi hayali de sarı-lacivertli takımın transferde zorlanmasına sebep oluyor.

(Milliyet)