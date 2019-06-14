Serie A ekiplerinden Lazio'nun emektar stoperi Stefan Radu'nun adı, bir süredir stoper arayışında olan Fenerbahçe'yle birlikte anılıyordu. 11 sezondur İtalyan ekibinin formasını terleten 32 yaşındaki savunmacıyla ilgili Çizme basınından gelen son haberler ise Sarı Lacivertli yönetiminin ellerini ovuşturacak cinsten.

İtalya'da yayın yapan Radio Kiss Kiss, Lazio yönetiminin deneyimli futbolcuyu bedelsiz olarak takımdan göndermeyi hazırladığını öne sürerken Calcio Napoli 24 adlı internet sitesine konuşan Napoli yöneticileri ise oyuncuyla hiçbir şekilde ilgilenmediklerini ifade etti. Bu durumda Radu'nun en ciddi talibi olarak görünen Sarı Kanarya'ya transferi bedelsiz olarak bitirme şansı doğdu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



