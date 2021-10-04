Sarı-Lacivertli taraftarlar takımlarını Kasımpaşa maçında da yalnız bırakmadı. Fenerbahçeli taraftarlar, Kasımpaşa maçına büyük ilgi gösterdi. Satışa çıkan biletlerin yüzde 90’ını alan Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını destekledi.

Maç öncesinde tek tek oyuncuları tribünlere çağıran Sarı-Lacivertliler, özellikle Altay Bayındır ile Mesut Özil’e önemli destekte bulundu. Yaklaşık 20 bin taraftarın 90 dakika boyunca sürdürdüğü desteğin sonunda galibiyete uzanan Fenerbahçe 'de taraftarlar, mücadelenin sonunda da futbolcuları yanlarına çağırarak tezahüratlarda bulundu.