Fenerbahçe'de yeni sezon için yapılacak transferler masaya yatırılırken önemli bir gelişme yaşandı. Geçen yıl Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, sportif direktör ve teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nu telefonla aradı ve Sarı-Lacivertli kulübe dönmek istediğini söyledi.

FENERBAHÇE İÇİN HAZIRIM…

Vedat Muriç'in Belözoğlu'na "İstediğim ortamı bulamadım. Daha fazla ısrar etmenin çok da bir anlamı yok. Eğer beni tekrar aranızda görmek isterseniz, ben hazırım" dediği ifade edildi.

BELÖZOĞLU OLUMLU YAKLAŞTI

Emre Belözoğlu'nun da Vedat Muriç'e çok olumlu yaklaştığı ve konuyu yönetimle paylaştığı da gelen haberler arasında. Ancak Vedat için satın alma değil kiralama seçeneği masada olacak.

TEK ÇIKAR YOK KİRALAMAK…

UEFA ile FFP anlaşması devam eden Fenerbahçe'nin, Vedat'ın yıllık ücretini vermeyi kabul edeceği, makul bir kiralama fiyatı ile Lazio'nun kapısını çalacağı da gelen haberler arasında.

Vedat Muriç, Lazio formasıyla 29 resmi maçta toplam 2 gole imza attı. Kosovalı golcü sadece 7 kez 11'de şans buldu. (Takvim)