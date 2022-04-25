MENÜ

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü: Lois Openda

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin, Vitesse'de kiralık forma giyen Lois Openda'yı takip ettiği bildirildi.

25 Nisan 2022, Pazartesi 09:54 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe'ye sürpriz golcü: Lois Openda

Yeni sezonda iyi bir golcü almak isteyen Fenerbahçe için Hollanda'dan sürpriz bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerin, Vitesse'de kiralık forma giyen Lois Openda'yı takip ettiği bildirildi. 

Bu sezon Eredivisie'de iyi bir performans ortaya koyan 22 yaşındaki oyuncu, 28 maçta 13 gol ve 2 asist üretti. Bonservisi Club Brugge'de bulunan Belçikalı forvetin kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 5.5 milyon euro olan Openda için sezon sonunda resmi girişim olabileceği dile getirildi.


İlgili Haberler
Son dakika! Luiz Gustavo Brezilya'ya dönüyor


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...