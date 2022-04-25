Yeni sezonda iyi bir golcü almak isteyen Fenerbahçe için Hollanda'dan sürpriz bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerin, Vitesse'de kiralık forma giyen Lois Openda'yı takip ettiği bildirildi.

Bu sezon Eredivisie'de iyi bir performans ortaya koyan 22 yaşındaki oyuncu, 28 maçta 13 gol ve 2 asist üretti. Bonservisi Club Brugge'de bulunan Belçikalı forvetin kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 5.5 milyon euro olan Openda için sezon sonunda resmi girişim olabileceği dile getirildi.







