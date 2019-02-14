Fenerbahçe’nin orta sahasında kriz yaşanıyor. Kayserispor maçında aldığı darbe sonucu sakatlanan ve sahalardan 2-3 hafta uzak kalacak olan Mehmet Ekici’nin ardından teknik heyet şimdi de Tolgay şoku ile sarsıldı.

Teknik direktör Ersun Yanal’ın merkez orta sahada önemli görevler vermek istediği tecrübeli futbolcu Zenit maçındaki ısınma hareketleri sırasında sakatlandı. Yapılan kontrollerde kasığında kısmi yırtık tespit edilen Tolgay’ın gelecek haftaki Beşiktaş derbisinde oynaması zora girdi. Konyaspor maçında cezalı olan Tolgay bu karşılaşmadan sonra oynanacak olan Zenit rövanşında da yer alamayacak.Sağlık heyeti futbolcuyu bu maçın ardından oynayacak olan derbiye kadar iyileştirmeyi planlıyor.

Yine de zor

Beşiktaş’ta kadro dışı kaldığı için maç ve idman eksiği bulunan Tolgay yapılan fiziksel testlerde başarılı çıktı. Bunun ardından teknik heyet futbolcuya Kayserispor maçında ilk 11’de görev verdi. Ancak Zenit maçı öncesi zorlamaya bağlı olarak yaşanan sakatlık tam olarak geçse de futbolcunun bir süre daha zamana ihtiyacı olacak. Bu nedenle Beşiktaş maçı öncesi takım çalışmaları yapsa da tekrar sakatlanma riski söz konusu...

Forma Eljif’in

Konyaspor, Zenit, Beşiktaş maçlarıyla kritik bir sürece giren sarı-lacivertli takımda Ekici ve Tolgay’ın yokluğunda formayı Eljif Elmas alacak. Zenit maçında Tolgay’ın sakatlığı sonrası son anda oyuna dahil olan futbolcu beklenenden iyi bir performans sergiledi. Teknik direktör Yanal bu üç maçta orta sahayı M.Topal, Jailson ve Eljif’ten oluşturmayı planlıyor.

(Milliyet)