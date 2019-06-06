Mathieu Valbuena’yla yolları ayıran Fenerbahçe’de kiralık Andre Ayew de Swansea’ye geri dönecek. Kanatlara takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, gündeme sürpriz bir ismi aldı: Mohamed Elyounoussi...

Southmapton forması giyen Norveçli futbolcu için Damien Comolli, girişimlere başladı. İngiliz ekibine, 24 yaşındaki oyuncunun kiralanması için teklif sundu. Ancak Kırmızı- Beyazlılar’ın kiralamaya yanaşmadığı, Elyounoussi’yi bonservisiyle vermeyi önerdiği öğrenildi.

Menaceriyle görüşme

Finansal açıdan sıkıntılı bir dönemden geçen yönetim, bonservis için ayırabileceği bütçeyi Norveçli yıldız için kullanmak istemiyor. Bu nedenle Southampton, satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle ikna edilmeye çalışılacak. İngilizler’in yeşil ışık yakması halinde, transferin bitirilmesi için Elyounoussi’nin menaceri Ferhat Çiftçi ile görüşme yapılacak.

18 milyon Euro

Southampton, Basel’de iki sezonda 84 maça çıkıp; 23 gol ve 30 asistlik performans sergileyen Mohamed Elyounussi için geçtiğimiz yaz 18 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Ancak Norveçli futbolcu burada beklenen performansı sergileyemedi ve gözden düştü.

Fenerbahçe’ye gol atmıştı

Sarı-Lacivertliler, 2015-16 sezonunda Avrupa Ligi gruplarında Molde ile karşılaşmıştı. O dönem Norveç ekibinin formasını giyen Mohamed Elyounoussi, 17 Eylül 2015’te Kadıköy’de oynanan ilk mücadelede çok etkili bir futbol sergilemiş, takımının 3-1’lik galibiyetine 1 gollük katkı sağlamıştı. Aynı maçta, şu anda Galatasaray forması giyen Martin Linnes de gol atmıştı.

Elyounoussi kimdir?

Adı: Mohamed Elyounoussi

Doğum tarihi: 4 Ağustos 1994

Doğum yeri: Al-Hoceima/Fas

Milli takım: Norveç

Takımı: Southampton

Pozisyon: Kanatlar, forvet arkası

Ayak: Sağ

Boy: 1.78 m.

Eski takımları: Sarpsborg, Molde, Basel