Savunma hattında birçok seçenek olmasına rağmen ilk 16 haftada akıl almaz hataların yapıldığı Fenerbahçe'de defansın göbeği için düşünülen isimlerden bir tanesi de Arsenal'de gözden düşen ve bu sezon tek bir Premier Lig maçına bile çıkmayan Sokratis'ti. İngiliz basınındaki haberlere göre ise Sokratis'e ülkesinin takımlarından Olympiakos da talip oldu. İngilizler haberi, "Sokratis'te Fenerbahçe'ye rakip çıktı" cümleleriyle duyurdu. Yunan savunmacının sözleşmesi sezon sonu bitiyor ancak tecrübeli oyuncu Londra'dan bir an önce ayrılmak istiyor. 32 yaşındaki defans oyuncusuna Napoli'nin de talip olduğu ancak Sokratis'in yüksek maaş alabileceği bir kulübü tercih etmek istediği belirtildi.

Fenerbahçe ve Olympiakos bu transfer konusunda başbaşa kalacak gibi gözüküyor. Haberde ayrıca Arsenal'in Yunan savunmacı için gelecek her bonservis teklifine sıcak bakmaya hazır olduğu da yazıldı.







