Fenerbahçe'ye şok üstüne şok! Nazım ve İrfan Can'ın ardından Pelkas...
Milli Takım arasında Fenerbahçe'ye kötü haberler art arda geliyor. Nazım Sangare ve İrfan Can Kahveci'nin ardından Dimitrios Pelkas da sakatlandı. Antrenmanda kalçasından sakatlık geçiren Yunan yıldız, İspanya maçı kadrosundan çıkarıldı.
A Milli Takım'a 5, diğer ülkelere 6 oyuncusunu gönderen Fenerbahçe'ye kötü haberler art arda geliyor. Önceki gün A Milli Takım kampından sakatlıkları nedeniyle ayrılan İrfan Can ve Nazım Sangare'nin ardından Sarı Lacivertli ekip, bir şoku da Dimitrios Pelkas'la yaşadı.
Dünya Kupası Elemeleri'nde B Grubu'nda İspanya ile karşılaşacak Yunanistan'da son antrenmanda kalçasından sakatlık geçiren 27 yaşındaki oyuncu, İspanya maçı kadrosundan çıkarıldı. Fenerbahçe ve Yunanistan Milli Takımı'nın değişilmez ismi olan yıldız orta sahanın Honduras ve Gürcistan maçlarında forma giyip giyemeyeceğinin kontroller sonrasında netlik kazanacağı bildirildi.
Fenerbahçe Kulübü'nün 3 futbolcunun da sağlık durumu hakkında kısa süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.
Süper Lig'de topladığı 59 puanla 3. sırada yer alan Kanarya, milli ara sonrası Denizlispor'u konuk edecek.