Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Fenerbahçe ilk yarıya öne geçti, ev sahibi Sivasspor ikinci yarıda attığı golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmayı başardı. Sarı- Lacivertliler, deplasmanda kazanamama kabusunu 5 maça (4 beraberlik, 1 yenilgi) çıkardı.

Son dış saha zaferini Galatasaray derbisinde 2-1'le yaşayan Fenerbahçe, dünkü rakibine karşı oynadığı son 6 maçta (3 beraberlik, 3 yenilgi) toplamda 15 puan kaybı yaşadı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, Sivas deplasmanındaki son galibiyetini 2017-18 sezonunda 2-1'le yaşamıştı.

En son Konya'ya yenildi

Sonrasında oynanan 4 karşılaşmada 1 mağlubiyetinin yanına 3. beraberliğini ekledi. Geçtiğimiz Ekim ayından beri üst üste iki maç kazanamayan Kanarya karşısındaki üstünlüğünü koruyan Yiğido, genel tabloda ise sahasındaki yenilmezlik unvanını 11'e (3 galibiyet, 8 beraberlik) çıkardı. Kırmızı-Beyazlılar, son mağlubiyetini ilk haftada evinde Konyaspor karşısında 1-0'lık skorla yaşamıştı.

Aslıhan Çil