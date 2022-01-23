Fenerbahçe'ye Sivas'tan çıkış yok!
Geçtiğimiz Ekim ayından beri ligde üst üste iki maç kazanamayan Fenerbahçe'nin yüzü, Sivasspor’a karşı yine gülmedi. Son 5 dış saha mücadelesinde 3 puana hasret kalan Kanarya, Yiğido'ya karşı son 6 mücadelede 15 puan bıraktı. Ev sahibi ise evinde bu sezonki yenilmezlik serisini 11'e çıkardı.
Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Fenerbahçe ilk yarıya öne geçti, ev sahibi Sivasspor ikinci yarıda attığı golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmayı başardı. Sarı- Lacivertliler, deplasmanda kazanamama kabusunu 5 maça (4 beraberlik, 1 yenilgi) çıkardı.
Son dış saha zaferini Galatasaray derbisinde 2-1'le yaşayan Fenerbahçe, dünkü rakibine karşı oynadığı son 6 maçta (3 beraberlik, 3 yenilgi) toplamda 15 puan kaybı yaşadı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, Sivas deplasmanındaki son galibiyetini 2017-18 sezonunda 2-1'le yaşamıştı.
En son Konya'ya yenildi
Sonrasında oynanan 4 karşılaşmada 1 mağlubiyetinin yanına 3. beraberliğini ekledi. Geçtiğimiz Ekim ayından beri üst üste iki maç kazanamayan Kanarya karşısındaki üstünlüğünü koruyan Yiğido, genel tabloda ise sahasındaki yenilmezlik unvanını 11'e (3 galibiyet, 8 beraberlik) çıkardı. Kırmızı-Beyazlılar, son mağlubiyetini ilk haftada evinde Konyaspor karşısında 1-0'lık skorla yaşamıştı.
Aslıhan Çil