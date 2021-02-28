Süper Lig'in 27. haftası dev maça sahne oldu. Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına konuk oldu. Maç öncesinde Erol Bulut'un belirlediği ilk 11'de sürpriz bir şekilde yer alan ve Ozan Tufan'ı yedek soyunduran Mert Hakan Yandaş, çok konuşulan isimler arasında yer aldı.

Maçın ilk yarısında vasat bir görüntü sergileyen Mert Hakan, karşılaşmanın ikinci yarısında Trabzonspor'un Ekuban ile gerçekleştirdiği kontratakta, rakibine yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü. Ceza sınırında olan 26 yaşındaki orta saha, ligin 28. haftasında oynayacakları Antalyaspor maçında kadroda yer alamayacak.

SERDAR AZİZ DE YOK

Sarı lacivertlilerde savunma oyuncusu Serdar Aziz de 72. dakikada rakibine yaptığı hareket sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Sınırdı olan tecrübeli futbolcu, gördüğü kart sonrasında cezalı duruma düştü. Serdar da Antalyaspor maçında takımla birlikte olamayacak.