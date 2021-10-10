Fenerbahçe'ye Serdar Aziz şoku!
Fenerbahçe'de Tisserand koşulara başladı ama yetişip yetişmeyeceği henüz belli değil. Üstüne Milli takımda Serdar Aziz’in de sakatlanması Fenerbahçe’de stoper krizine neden oldu. Vitor Pereira’nın şu an tek düşüncesi Kim ve Szalai’nin ülkelerinden sağlam dönmeleri!
Milli takımlarına giden oyuncularından yoksun bir şekilde Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe ’de Serdar Aziz şoku yaşanıyor.
A Milli Takımımız’ın önceki akşam Kadıköy Ülker Stadı’nda 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Norveç’le oynadığı müsabakanın ikinci devresinde aldığı darbeye bağlı göz travması geçiren ve kadrodan çıkarılan Serdar Aziz’in tedavisine başlanırken, teknik kadro diğer Milli oyunculardan gelecek iyi haberleri beklemeye geçti.
Sabırsızlıkla bekliyor
Bu duruma Tisserand’ın sakatlıktan yeni çıkıp düz koşulara başladığı haftada Güney Kore’ye giden Min-Jae Kim ve Macaristan‘da bulunan Attila Szalai’nin de sakatlanma ihtimali zorlu Trabzonspor maçı öncesi teknik direktör Vitor Pereira’yı bir hayli sıkıntıya soktu. Portekizli teknik adam şimdi sabırsızlıkla milli aranın bitmesini ve ülke milli takımlarına giden oyuncularının sağ salim dönmesini umut ediyor.