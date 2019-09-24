Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını son sürat devam ettirirken, sakat futbolculardan müjdeli haberler geldi.

Audi Cup'ta sakatlanan ve ligin geride kalan 5 haftasında kadroya giremeyen Hasan Ali Kaldırım, bugün gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümüne katıldı.

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Defansın diğer kanadında oynayan Isla ve kaptan Emre Belözoğlu, çalışmaların tamamında yer alırken, Victor Moses ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Yusuf Dursun / Fanatik Özel