İsmail Kartal'ın takımına başına geçmesiyle beraber hızla yükselişe geçen Fenerbahçe 'de herkes teknik direktörün kim olacağını merak ederken Rus basını, sarı-lacivertlilerin yıldız bir golcüyle anlaşmaya çok yakın olduğunu iddia etti.

Gol yükünü Serdar Dursun çekiyor

Milliyet'te yer alan habere göre; Berisha ve Enner Valencia'dan beklediği katkıyı alamayan sarı-lacivertlilerin kadroyu hangi isimlerle takviye edeceği de merak konusu. Fenerbahçe'ye sezon başında Bundesliga 2 ekibi Darmstadt'tan transfer olan Serdar Dursun, beklentilerin üzerinde bir performans göstererek sarı lacivertlilerin gol yükünü çeken isim oldu. Süper Lig 'de 14 atıp 2 de asist yapan deneyimli golcü, gol krallık yarışında iddiasını sürdürüyor.

Zenit'ten resmi Artem Dzyuba açıklaması

Zenit CEO'su Alexander Medvedev, Artem Dzyuba'ya dair yaptığı açıklamada, "Bizim için de onun için de çeşitli seçenekler var, onunla iletişim halindeyiz ve transfer durumunu tartışıyoruz. Bence, Artem adına geleceğini şekillenmesi çok uzak bir tarihte olmayacak. Artem'in bir kaç sezon daha en üst seviyede oynayacağından şüphem yok." dedi.

"Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimali daha yüksek"

Rus gazeteci Ilya Kazakov de Dyzuba transferine ilişkin konuştu. Kazakov, Zenit kulübüne dair içeriden bilgi vererek şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Dzyuba'yı almaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bu sezon Artem, istikrarsız görüntüsü ile dikkat çekiyor. Transfer olma ihtimali daha yüksek."