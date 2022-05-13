Fenerbahçe , bu sezona Portekizli Vitor Pereira ile başlamıştı. Pereira, Çin’den Kim Min-jae’yi, ülkesinden ise Estoril forması giyen Miguel Crespo’yu transfer ettirmişti. Sadece 1.5 milyon Euro’ya alınan Crespo sezona damgasını vurdu, şimdiden Avrupa’dan önemli kulüplerin radarına girdi. Sarı- Lacivertliler, yeni sezona yine bir Portekizli’yle, Jorge Jesus ile girmeye hazırlanıyor. Portekiz basınında yer alan transfer dedikoduları köşelerinde Fenerbahçe ile ilgili birçok iddia yer alıyor. Bunlardan en dikkat çekeni Samuel Lino...

37 maçta 14 gol

Gil Vicente forması giyen Brezilyalı oyuncu, bu sezon Portekiz Ligi’ne damga vuran isimlerden biri oldu. Jorge Jesus’un analiz ekibinin 22 yaşındaki yıldızı yakından takip ettiği belirtildi. Tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe’ye resmen imzayı attıktan sonra yönetimden Lino’yu isteyeceği öne sürüldü. Kanatlarda ve forvette görev yapan Sambacı, bu sezon 37 resmi maçta 14 gol atıp, 5 de asist yaptı. 22 yaşındaki oyuncu, Fran Navarro ve Pedrinho ile birlikte Gil Vicente’nin ligi 5. sırada bitirmeyi garantilemesinde büyük pay sahibi oldu.

Yönetimin stratejisine uyuyor

Portekiz ekibinin Samuel Lino için 5 milyon Euro talep etmesi bekleniyor. Transferi kolaylaştırmak için Jesus’un bizzat devreye girebileceği belirtildi. Fenerbahçe, son dönemde Szalai, Kim, Crespo, Osayi- Samuel gibi oyuncuları düşük maliyetle transfer edip piyasa değerlerini katlamayı başardı. Lino da Sarı-Lacivertli yönetimin bu stratejisine fazlasıyla uyabilecek bir oyuncu.