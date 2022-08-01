İngiltere Championship'e 90+3. dakikada aldığı muhtemeşem galibiyetle başlayan Hull City, Fenerbahçe 'den transferi Ozan Tufan ve eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'nin golleriyle üç puana uzanmıştı.

BİR İSİM DAHA YOLDA

Yeni Malatyaspor'dan Benjamin Tetteh'i ve Antalyaspor'dan Doğukan Sinik'i de transfer eden İngiliz temsilcisi, Süper Lig 'den bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

PELKAS HULL CITY YOLCUSU

Skorer'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Slovacko ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilmeyen Yunan yıldız Pelkas, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye transfer oluyor.

FENER'DEN ÜÇÜNCÜ TRANSFER

Geçtiğimiz sezon yine Fenerbahçe'den Allahyar Sayyedmanesh'i kiralayan, bu sezon başında ise bonservisini alan Hull City, sarı lacivertlilerden üçüncü transferini yapmaya hazırlanıyor. Daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'den bir oyuncu daha alacaklarını belirten Ilıcalı da transferin ışığını yakmıştı.

Jorge Jesus'un istemediği Pelkas için Hull City'nin önemli aşama kaydettiği, transferin yakın bir zamanda resmileşebileceği de belirtildi.

İLK YILINDA DEVLEŞTİ

Geçtiğimiz sezon çubuklu forma ile 22 karşılaşmaya çıkan Pelkas, 4 golün altına imzasını atmıştı. Erol Bulut'un sarı lacivertlileri yönettiği dönemde yüksek bir performans gösteren Pelkas, Fenerbahçe'deki ilk yılında 7 gol ve 8 asist ile oynamıştı.