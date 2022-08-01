Fenerbahçe 'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Kadrosunu Lincoln Henrique, Bruma, Emre Mor, Willian Arao, Gustavo Henrique, Luan Peres, Joao Pedro, Tiago Çukur ve Joshua King ile güçlendiren sarı-lacivertlilerde hedefte stoper transferi var. Atilla Szalai'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşın defans bölgesine takviye yapacak olan Kanarya'nın listesinde bulunan bir isimde flaş bir gelişme yaşandı.

SERİE A'DAN YENİ TALİP VAR

Tutto Mercato adlı sitedeki habere göre Fenerbahçe'nin, kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü Arsenal oyuncusu Pablo Mari'ye Serie A ekibi Monza'nın talip olduğu belirtildi. Geride bıraktığımız sezonda Udinese'de forma giyen İspanyol futbolcuyu, İtalya ekibinin transfer etmek için görüşmelere başladığı iddia edildi. Kariyerine RCD Mallorca'da başlayan 28 yaşındaki oyuncunun 5 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmakta. (Yeni Asır)