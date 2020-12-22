Turkish Airlines EuroLeague'in 16. maç döneminde yarın (23 Aralık 2020) Olympiacos'u konuk edecek temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya zorlu maç öncesi yıldızlarından sevindirici haber geldi. Fenerbahçe, maç öncesi yaptığı açıklamada yıldız oyuncuları Jan Vesely, Alex Perez ve Marko Guduric için müjdeli haberi verdi.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada bir süredir sakatlıkları bulunan Jan Vesely ve Alex Perez'in takımla antrenmanlara başladıkları yeni transfer Marko Guduric'in ise EuroLeague kadrosuna dahil edildiği açıklandı.