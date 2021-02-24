Fenerbahçe’ye Novara şoku!

Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setini Sarı-Lacivertliler 25-19 kazanıp 1-0 öne geçti. Fenerbahçe OPET sonraki oyunlarda üstünlüğü rakibine kaptırdı, İtalyanlar 25-12 ve 25-19’la üst üste iki oyundan galip ayrıldı. 4’üncü sette temsilcimiz 24-23 öne geçti. Ancak Sarı-Lacivertliler maçı tie-break oyununa taşıyacak sayıyı alamadı. Bu seti de 27-25’lik skorla üstün bitiren Igor Novara salondan 3-1 galip ayrıldı. Mücadelenin rövanşı 3 Mart’ta İtalya’da oynanacak.



