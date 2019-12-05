Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi Fenerbahçe'ye müjdeli haber Hasan Ali Kaldırım'dan geldi. Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Hasan Ali Kaldırım, Gençlerbirliği maçı öncesi yapılan son idmanda yerini aldı.

Tecrübeli futbolcunun Başkent ekibi ile oynanacak maçta forma şansı bulması bekleniyor.

Sarı Lacivertli ekipte cezası biten Luiz Gustavo, takıma geri dönüyor. Eksik isimler olarak ise cezalı Nabil Dirar ve sakatlıkları bulunan Mevlüt ile Moses dışında eksik bulunmuyor.

Yusuf Dursun

Bu haberi de okudular Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra Galatasaraylıları kzıdran paylaşımlarına devam etti



