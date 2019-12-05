Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Hasan Ali Kaldırım takımla çalıştı

Sakatlığı nedeniyle Göztepe maçında son dakika kadrodan çıkartılan Hasan Ali Kaldırım, bugün yapılan idmanda takımdaki yerini aldı. Gençlerbirliği maçında oynama ihtimali yüksek.

05 Aralık 2019, Perşembe 19:15 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Hasan Ali Kaldırım takımla çalıştı

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi Fenerbahçe'ye müjdeli haber Hasan Ali Kaldırım'dan geldi. Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Hasan Ali Kaldırım, Gençlerbirliği maçı öncesi yapılan son idmanda yerini aldı.

Tecrübeli futbolcunun Başkent ekibi ile oynanacak maçta forma şansı bulması bekleniyor. 

Sarı Lacivertli ekipte cezası biten Luiz Gustavo, takıma geri dönüyor. Eksik isimler olarak ise cezalı Nabil Dirar ve sakatlıkları bulunan Mevlüt ile Moses dışında eksik bulunmuyor.

Yusuf Dursun

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