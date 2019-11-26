Son oynanan Yeni Malatyaspor maçında sakatlıklar nedeniyle forvetsiz bir şekilde sahaya çıkan Fenerbahçe için sevindirici haber akşam saatlerinde geldi.

Sakatlığı nedeniyle ligde uzuzn süredir forma giyemeyen Max Kruse, takımla çalışmalara başladı. Hücum hattında oldukça sıkıntılı günler geçiren Sarı Lacivertli ekipte gelen haberle Ersun Yanal ve teknik heyet rahat nefes aldı.

Alman futbolcunun Göztepe maçında sahada olması bekleniyor.

Fenerbahçe Göztepe'ye bileniyor

Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’da deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü.

Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 19.00’da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından yapılan yan top organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.