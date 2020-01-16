Fenerbahçe’ye müjde! Miha Zajc sahada

Fenerbahçe’nin harcama limitleri konusundaki sıkıntıyı aşmak için en önemli planı Miha Zajc’ı satmak. Ancak Sloven oyuncunun 14 Aralık’ta sakatlanması planları bozmuştu.

Zajc’ın 3 ay sahalardan uzak kalacağı öne sürülmüş, kulüp hemen bir bilgilendirme açıklaması yaparak 6-8 haftada iyileşeceği belirtilmişti. Oyuncunun sakatlığı, satın almak isteyen takımlarla yapılan pazarlıklarda yönetimin elini zayıflatan bir etkendi.

25 yaşındaki orta sahanın dün takımla çalışmalara başlaması, teknik heyet kadar yönetimin de yüzünü güldürdü!

Zajc’ı isteyen Brescia’ya, oyuncunun sağlık durumu hakkında detaylı bilgilendirme yapılacak. İtalyan ekibi, Sloven oyuncunun sakatlığını öne sürerek 3.5 milyon Euro’luk bonservis bedelini indirmeye çalışıyordu.