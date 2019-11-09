Sarı-Lacivertliler, Kasımpaşa mücadelesi sonrası milli araya girdi. Teknik direktör Ersun Yanal, bu arada sakat oyuncularının tekrar takıma dönecek olmasından dolayı mutlu. Alman yıldız Max Kruse’nin sakatlığını atlatması ve tekrar takıma geri gelecek olması, teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Ayrıca sağ kasığında birinci derece zorlanma olan Emre Belözoğlu’nun iyileşip, Sarı-Lacivertli formayı giyip mücadele vermesi takıma tekrar güç katacak. Adil Rami’nin de sakatlığını atlatıp, savunmada görev alması bekleniyor. Fenerbahçe’de bu isimlerin milli arayı iyi değerlendirip, sakatlıklarından kurtulacağı temmenni ediliyor.

Dirar ikinci yarı...

Nabil Dirar, sakatlığı nedeniyle takımını Antalyaspor maçından sonra girilen milli aradan bu yana yalnız bıraktı. Sakatlığı sebebiyle ameliyat masasına yatan ve Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor karşılaşmalarını kaçıran Dirar, dünkü Kasımpaşa mücadelesinin 55. dakikasında Rodrigues’in yerine oyuna dahil oldu.