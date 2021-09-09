Milli aradan önce oynanan son lig maçı olan Altay karşılaşmasında Mesut Özil kadroda yer almamıştı. Yıldız futbolcunun, 11’de olmadığını öğrenince sakatlığını bahane ettiği öne sürülmüştü. Ali Koç ise konuyla ilgili olarak, “Hocamız Muhammed tercihini yaptı. Kimse ismi var diye oynamayacak. Hoca, sistemini Mesut ekseninde çizdi. Pereira’dan ve Mesut’tan bana gelen bir şey yok” ifadelerini kullanmıştı. Milli aradaki idmanlarda dikkat çekici bir performans sergileyen Mesut Özil’in Sivasspor karşılaşmasıyla birlikte 11’e döneceği öğrenildi. Dünyaca ünlü oyuncu, Yiğido karşısında hücum hattında yeni takım arkadaşları Diego Rossi ve Mergim Berisha’ya liderlik edecek.

Nazım’dan kötü haber

Pelkas, İrfan ve Novak’ın takıma dönmesi yüzleri güldürse de sakatlık sıkıntısı yine baş gösterdi. Ağrıları nedeniyle takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Ferdi Kadıoğlu’nun pazar günkü Sivas mücadelesinde forma giyip giyemeyeceği belirsiz. Genç oyuncunun mücadeleye yetişmemesi halinde, sakatlıktan dönen Filip Novak’ın sol kanat beki olarak görev alması bekleniyor. Fenerbahçe ’de asıl kötü haber ise Nazım Sangare’den geldi. Başarılı oyuncu adalesinden yaşadığı sakatlık sonrası tedaviye alındı. Nazım’ın Yiğido karşısında oynamasının zor olduğu öğrenildi. Pereira’nın bu mücadelede sağ kanat beki olarak Bright Osayi-Samuel’i tercih etmesi bekleniyor.