Spor Toto Süper Lig 'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe 'de sezon sonunda Kim Min-Jae veya Attila Szalai'den birinin satılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-lacivertliler ise alternatifini Meksika'da buldu. Meksika basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Toluca forması giyen 21 yaşındaki stoper Haret Ortega'nın peşinde.

Attila Szalai ile Kim Min-Jae'ye Avrupa'dan teklif bekleniyor

Özellikle bu sezon başarılı bir grafik çizen stoperler Attila Szalai ile Kim Min-Jae'ye Avrupa'dan teklif bekleniyor. 25 yaşındaki Min-jae Kim'in F.Bahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında bitiyor. Başarılı stoper bu sezon 39 resmi maçta 3 bin 268 dakika sahada kaldı. Bu süre içinde Kim, 1 gol atarak takımına skor katkısında bulundu. İngiliz ekiplerinin takibinde olan Min-jae Kim'in piyasa değeri ise 11 milyon euro. 24 yaşındaki Attila Szalai'nin de sözleşmesi 2025 yılında bitiyor. Piyasa değeri 13.5 milyon euro olan Macar stoper bu sezon 42 resmi maçta görev aldı. Szalai bu süre içinde 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe ise bu mevki için alternatif arayışında rotayı Meksika'ya kırdı. FotoMaç'ın Meksika basınına dayadırdığı habere göre Fenerbahçe'nin, stoper transferi için hazırladığı listede Haret Ortega'nın bulunduğu öne sürüldü.

Haret Ortega'nın performansı

Meksika Ligi takımlarından Toluca'da forma giyen 21 yaşındaki stoperin de sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Ortega'nın da Avrupa kariyerini açmak için Kanarya'ya sıcak baktığı kaydedildi. Bu sezon 29 maçta oynayan genç yıldız 4 gol atıp 2 de asist yaptı. (Ajansspor