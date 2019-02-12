UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı Fenerbahçe ile Zenit arasında Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanacak maç öncesi Sarı Lacivertli kulüpte sakatlık şoku yaşanıyor.

Kayserispor karşılaşmasında sakatlanan Mehmet Ekici, Konyaspor maçında oynayamayacak. Beşiktaş derbisinde de yıldız futbolcunun yetişmeyeceği öğrenildi.

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın tecrübeli futbolcunun durumu ile yakından ilgilendiği öğrenildi.

Fenerbahçe'den gönderme

Sarı Lacivertli kulüp de Mehmet Ekici'nin son durumu ile ilgili paylaşımda bulunurken Kayserispor maçında Şamil Cinaz'ın o pozisyonu ile birlikte paylaşarak göndermede bulundu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Mehmet Ekici’nin Kayseri maçında sağ ayak bileğinin dış kısmına aldığı darbe sonucu, geçmeyen ağrıları neticesinde bugün yapılan MR tetkiklerinde kemikte ödem, iki bağda kısmi yırtılma ve eklem içinde kanama tespit edilip, tedavisine başlanmıştır.

Yusuf Dursun

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